La terra trema di nuovo ai Campi Flegrei Registrate 70 scosse

(Di lunedì 15 aprile 2024) Non c’è pace per idove laè tornata are ancora una volta. Uno sciame sismico imponente, quello registrato ieri mattina a partire dalle 9.35, che ha contato oltre 70 eventi di varia intensità in un lasso di tempo ridotto, e che ha avuto il picco nella scossa registrata alle 9.44 (di magnitudo 3.7) seguita alle 9.46 da un altro fenomeno di intensità inferiore (3.1). Epicentro localizzato nell’area della Solfatara, condi lieve intensitàanche nel pomeriggio. L’ultimo fenomeno importante prima di ieri solo dieci giorni fa. Paura per gli abitanti dei comuni dell’area flegrea ma la scossa più importante è stata avvertita distintamente anche a Napoli, soprattutto ai piani alti dei palazzi della zona collinare così come sul lungomare e a Chiaia. ...