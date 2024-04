La strada si complica Masi Torello sconfitto Decisive le palle inattive

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024)0 MASSA LOMBARDA 2T. VOGHIERA: Campi, Valesani, Maneo, Molossi, Di Bari (76’ Bonenti), Quarella, Maione (89’ Nappi), Medi (53’ Bellisi), Vanzini, Grimandi (67’ Righetti), Salonia (55’ Toffano). All. Ricci. A disp. Battara, Defeudis, Costati, Chiossi. MASSA LOMBARDA: Lusa, Braccioli, Morara, Campomori (89’ Tola), Hysa, Raccagni (78’ Ferretti), Albonetti, Magri (92’ Massueme), Zannoni (74’ Brigliadori), Galanti (86’ Barlotti), Fabretti. All. Scozzoli. A disp. Sina, Gabelli, Vultaggio, Zagonara. Arbitro: Cristofori da Finale Emilia. Reti: 18’ Campomori, 42’ Hysa. Note: Amm. 35’ Magri, 49’ Quarella. Si fa sempre piùta la classifica per ilVoghiera che, ieri, è uscitodalla sfida contro il Massa Lombarda. ...