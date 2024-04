La squadra di Zappi dura un tempo I gialloneri lottano | poi si spegne la luce

(Di lunedì 15 aprile 2024) Padova 88 Virtus Imola 72 PADOVA: Schiavon 5, Molinaro 6, Padovani, Cagliani 19, Bedin, Ferrari, Antelli 3, Bianconi 16, Osellieri 6, Scanzi 8, Cecchinato 25. All. De Nicolao VIRTUS IMOLA: Morina, Valentini 5, Chiappelli 11, Dalpozzo, Aglio 8, Barattini 3, Masciarelli 13, Alberti 1, Morara, Magagnoli 8, Ohenhen 23, Vannini. All.. Arbitri: Palazzo e De Ascentiis Note: parziali 18-21; 40-40, 65-51. Tiri da due: 24/41 Padova; 22/45Virtus Imola. Tiri da tre: 5/22; 3/18. Tiri liberi: 25/33; 19/26. Rimbalzi: 36; 43, Le speranze della Virtus di partecipare ai play off si sono infrante con Padova. Gli imolesi sono stati in partita nei primi due quarti, poi i veneti hanno preso il largo e non c’è stato niente da fare. Vincendo, iavrebbero potuto coltivare le speranze anche nel derby all’ultima giornata. I primi due quarti sono molto ...

