La sfortuna è più forte Ma Cremona spaventa la corazzata Bologna

BASKET SERIE A La Vanoligioca una grande partita alla Segafredo Arena ma si deve arrendere alla squadra di Luca Banchi. Gli uomini di Demis Cavina segnano 53 punti nel primo tempo contro una squadra di EuroLeague, pagando poi una situazione di roster assolutamente emergenziale.infatti arriva asenza Nathan Adrian, perde per falli Wayne McCullough nel finale e soprattutto trema per la mano di Davide Denegri. Il leader della Vanoli, 12 punti e assoluto dominatore della prima parte di gara, si arrende a un problema alla mano. Le prossime ore saranno decisive per valutare la problematica. È un ko che probabilmente chiude definitivamente il sogno playoff, e che al tempo stesso complica non poco la corsa salvezza visti i quattro punti di vantaggio sul penultimo posto con tre giornate da giocare. Senza dimenticare ...