(Di lunedì 15 aprile 2024), lavoro,, sanità e smart city. Questi i cinque punti che caratterizzano il programma di Ferrara Futura, la lista civica che sosterrà la candidatura a sindaco diin occasione delle prossime elezioni amministrative., davanti a una folta platea che ha riempito la sala Estense, ha scelto di parlare prima del programma, della sua visione di città. Solo in seguito presenterà i candidati delle due liste che lo sosterranno.nel 2019 si era candidato, sempre con una lista civica, a supporto di Alan Fabbri, "ma dopo qualche anno le divergenze politiche non mi hanno consentito di proseguire".è stato vicepresidente di Acer dal 2019 al 2022, poi è diventato presidente deiimprenditori di Confcommercio, ...

La sfida di Daniele Botti: "Famiglia e giovani, ecco le mie priorità. Rilanciare la natalità" - Il candidato di Ferrara Futura illustra il programma in sala Estense "Una città universitaria deve fare di più per i ragazzi e il lavoro. Con Fabbri divergenze politiche. Il ballottaggio Valuterò le ...ilrestodelcarlino

dal nostro inviato Andrea Pugliese - Il centrale giallorosso si è toccato due volte il petto e poi si è accasciato al suolo, lasciando il terreno di gioco in barella ma cosciente ...gazzetta

PAURA PER NDICKA: malore in campo durante Udinese-Roma, gara sospesa. 'Sta bene, resta in osservazione' - Paura durante la partita tra Udinese e Roma per le condizioni di Evan Ndicka. Il difensore della Roma è stato infatti accompagnato fuori dal campo in barella,.calciomercato