La seconda vita della biodinamica

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo la prima puntata, torniamo a parlare di, con Adriano Zago, consulente e formatore, e proviamo a capire come si sviluppa concretamente il suo lavoro quotidiano, che per lui è quasi una missione. Lo facciamo provando a capire che cosa succede quando un consulente come Zago entra in una nuova azienda e si approccia al lavoro: «Io tifo sempre per essere il meno utile il prima possibile. Mi occupo di sostenere l’azienda nella sua crescita, il nostro claim è “radicare la crescita” perché ho visto crescite estemporanee che poi non si sono effettivamente radicate, ed è un grandissimo peccato. Nell’aspetto sociale ci sono anch’io: quindi presto attenzione alle emozioni che provo entrando, e poi osservo tantissimo. Ascolto tanto, cerco sempre di capire di cosa c’è bisogno, cosa c’è nell’aria, come stanno i campi in termini agronomici. Quindi che attenzione è ...