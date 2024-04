(Di lunedì 15 aprile 2024) Annunciata, temuta. E puntuale è arrivata, ladidopo l’attacco, spregiudicato, di Israele all’ambasciata iraniana a Damasco. Una reazione che stava, purtroppo, nelle cose.balistici: una tempesta, visti gli esiti, sicuramente imperfetta ma eloquente, che racconta – pure – d’una comunità internazionale che a braccia quasi conserte, in una lunga stagione...

Punta a una coalizione internazionale contro l'Iran ma nell'immediato non intende reagire all'attacco della Repubblica islamica (ilgiornale)

La ritorsione di Teheran: in vetrina, fra droni e missili, la debolezza dell’Occidente. Se il “corpo estraneo” siamo noi - Annunciata, temuta. E puntuale è arrivata, la ritorsione di Teheran dopo l’attacco, spregiudicato, di Israele all’ambasciata iraniana a Damasco. Una ...gazzettadelsud

Attacco Iran a Israele, Teheran: "Se risponderanno, reagiremo ancor più duramente". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Iran a Israele, Teheran: 'Non vogliamo guerra con Usa, ma pronti ad agire'. LIVE ...tg24.sky

Biden frena Israele nonostante i dubbi di Netanyahu - Joe Biden è riuscito a frenare Benyamin Netanyahu. Almeno per il momento. Ma Israele promette di dare la sua risposta all’attacco dell’ Iran, che nella notte di sabato ha lanciato per la prima volta c ...opinione