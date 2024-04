La risposta di Israele contro Teheran è inevitabile | ma ci sono due strade

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma. Non era mai accaduto che l’Iran attaccasse il territorio israeliano. Era già avvenuto più volte che invececolpisse il territorio iraniano con azioni mirate e circoscritte per indebol... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti