La richiesta di Harry respinta | no alla protezione della polizia nel Regno Unito

Non è un periodo semplice per la royal family, che ha dovuto fare i conti con numerose notizie spiacevoli. Prima la diagnosi di cancro di re Carlo e successivamente l’annuncio inaspettato da parte ... (velvetgossip)

La Pasqua è stata molto diversa per la Famiglia Reale, considerando che Re Carlo è tornato in pubblico, ma non Kate Middleton. Assente anche il Principe William, che ha messo al primo posto la ... (dilei)