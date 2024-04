La richiesta ad Allegri | “Ipotesi risoluzione consensuale”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Anchesi è mostrato incerto rispetto al proprio futuro: i dirigenti bianconeri potrebbero chiedergli la. Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di TvPlay per spiegare attraverso quale formula la Juve potrebbe separarsi a fine stagione da Massimiliano. Bargiggia ha anche parlato dell’importanza di De Rossi alla Roma e dei dubbi del Milan rispetto alla riconferma di Stefano Pioli.(LaPresse)?“L’atteggiamento dei tifosi dell’Udinese, quando è stata sospesa la gara per il malore capitato a Ndicka, è stata una bella pagina. De Rossi ha tolto i veleni dalla Roma“, ha detto l’intervistato. “Si sta meritando il rinnovo del contratto. L’accordo è molto vicino. Soprattutto se dovesse eliminare il Milan, De Rossi sarebbe chiamato per la firma ...

