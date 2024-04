La rescissione dalla Juve? Allegri è finito in trappola | Chi lo vuole ora

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ormai da tempo si parla del futuro di Max, ma solo dal punto di vista dellantus. E da quello di? Che futuro si prospetta per il mister? Qual è il destino che si sta materializzando di fronte ai suoi occhi? È un argomento che può interessare anche chi, nel tifo bianconero, non aspetta altro che Max venga esonerato perché delinea i contorni del calcio contemporaneo. Si deve partire dall'ulteriore anno di contratto che lega lantus al tecnico. A prima vista è uno svantaggio per la società - 7 milioni netti all'anno, 13 lordi, per 4 stagioni, è l'ultimo contratto folle della precedente dirigenza - e un vantaggio per, protettosicurezza economica. Ma se si considera la ricchezza acquisita del mister - senza volergli fare i conti in tasca - ...