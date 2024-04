La reazione | al rialzo | dei mercati alla «Terza guerra mondiale»

(Di lunedì 15 aprile 2024) No panic. Questo il messaggio che arriva daidopo un weekend all’insegna delle tensioni geopolitiche a causa dell’attacco dell’Iran a Israele. Per il momento il sentiment deinon è dunque quotato su un possibilergamento del conflitto nella regione. La settimana si è infatti aperta all’insegna dell’ottimismo e contrariamente alle aspettative “gli investitori hanno dimostrato una sorprendente resilienza di fronte ad una possibile escalation, impegnandosi in acquisti azionari sotto il peso di incertezze geopolitiche e pressioni dal settore obbligazionario”, spiega Gabriel Debach, italian market analyst della piattaforma di investimenti eToro. A rendere il tutto più reale c’è il rendimento del titolo decennale americano che ha visto un aumento superiore al 2%, raggiungendo livelli non visti da novembre dello scorso ...

