La partita della vergogna Offese razziste e sassate alla gara under 15 Interviene la polizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) "Il calcio deve rimanere calcio. Non è possibile assistere a episodi di violenza durante e al termine di unafra ragazzi, con insulti razzisti, lancio di sassi verso l’area spogliatoi e arbitro, e la squadra ospite scortata all’uscita dalle forze dell’ordine. Ho presentato un espostoprocura federale eFigc provinciale per denunciare quanto accaduto". A parlare è il presidente dello Jolo Calcio, Gianrico Antoni, protagonista suo malgrado con la squadra dei Giovanissimi Provinciali (15) di una brutta pagina dello sport locale. Sabato scorso sul campo dell’Isolotto, in via Pio Fedi, la squadra pratese e quella fiorentina si sono scontrati in unaterminata 1-1. E mentre ladentro il campo è stata molto corretta, sugli spalti è andato in scena un ...