La partita applaudita | Qui il calcio è un gioco

(Di lunedì 15 aprile 2024) La "" fa tappa a Pisa. Ieri infatti, al campo sportivo "I Passi", una sfida digiovanile tra società storiche cittadine, quali Porta a Lucca 1970 e Asd Madonna dell’Acqua, si è giocata all’insegna del fair play. Genitori, pubblico, parenti e amici, hanno espresso le loro emozioni soltanto attraverso l’applauso nel corso del match, per promuovere uno spirito sportivo sano e un tifo positivo che possa sostenere gli atleti. Massimiliano Romano, cofondatore diFair Play Toscana, ha spiegato così l’iniziativa: "L’obiettivo che ci poniamo è far vivere gli impianti sportivi come une un divertimento – dichiara Romano -. Non vogliamo vedere più scene in cui gli arbitri vengono inseguiti, offesi o picchiati. L’iniziativa ricalca ciò che, per la ...