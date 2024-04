La pacata al momento reazione di Israele | tra le pressioni degli alleati e propaganda

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo una lunga riunione durata oltre tre ore ieri pomeriggio il gabinetto di guerra israeliano, composto da cinque membri, non è riuscito a giungere a una decisione riguardo alla risposta da adottare in risposta all'ampio attacco di missili e droni iraniani di sabato sera. Sulla riunione hanno pesato le raccomandazioniStati Uniti che consigliano prudenza con il presidente americano Joe Biden che ha esortato il primo ministro Benjamin Netanyahu a «riflettere con attenzione e strategia». Il gabinetto di guerra ha sospeso le sue discussioni, tuttavia, è previsto un nuovo incontro a breve, come riportato da Channel 12 News. Il quotidiano Israel Hayom ha citato un funzionario israeliano affermando che una risposta è inevitabile. NBC, invece, ha riportato che nonostante la mancanza di una decisione, l'IDF (Forze di Difesa Israeliane) presenterà delle opzioni e ...

