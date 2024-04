La nuova vita della base militare aerea di San Damiano | Piacenza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un nascente museo con velivoli ed elicotteri mantenuti in condizioni di volo, l'occasione per fare il punto con le istituzioni del territorio piacentino sui progetti presenti e futuridi Sandi, l'annunciopromozionecompetizione aerostatica internazionale “AeronauticaBalloon Cup”, che si terrà sull'aeroporto in ottobre. Questi i motivi per una giornata speciale alla quale hanno partecipato anche le Frecce Tricolori per una sessione di addestramento. Ad arricchire la collezione del museo volante dell'Aeronautica, l'arrivo degli ultimi velivoli Amx, aeroplani ritirati dal servizio dopo 35 anni la scorsa settimana con la cerimonia del “phase out”. Questi si sono aggiunti al Tornado, ...