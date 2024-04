La Nuoto Uisp 2003 protagonista a Riccione nel Campionato italiano giovanile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Cascina (PI), 15 aprile 2024 – Si sono svolti nell’impianto dii Criteria Italiani diriservati alle categorie ragazzi, junior e cadetti ai quali erano ammessi i migliori 30 atleti per gara e specialità. La società cascinese era presente con 7 atleti per un totale di 24 gare di cui 3 per il settore femminile e 4 per il settore maschile. Nei primi tre giorni riservati alle donne si è messa in evidenza Giulia Meucci classe 2008, reduce da un mese complicato per problemi influenzali che le hanno impedito di partecipare anche ai Campionati regionali: ha ottenuto il proprio personale nei 200 stile portandolo a 2’02”, piazzandosi all’8° posto in classifica, così come nella gara dei 100 stile dove ha centrato il personale stagionale. Ottima anche la gara veloce dei 50 stile dove ha ottenuto il 14° posto, confermandosi nonostante i guai ...