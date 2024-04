La nota lieta Un sorriso ’orange’ arriva dal settore giovanile Gli Allievi trionfano nel campionato regionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Mentre al Melani si è scritta una delle pagine più nere della storia calcistica della Pistoiese, a circa 70 chilometri di distanza e con qualche ora d’anticipo è andato invece in scena un trionfo interamente a tinte arancioni. Al campo sportivo Benelli di Lido di Camaiore, la formazione Under 17 ha conquistato matematicamente la vittoria delnel Girone C della categoriaRegionali. Ai giovani arancioni mancava solamente un punto per festeggiare il titolo con tre giornate d’anticipo, ma Paci e compagni hanno voluto fare le cose in grande, imponendosi addirittura per 1-7 contro la sesta forza del. Un vero e proprio festival del gol, al quale hanno preso parte ben sette marcatori differenti: Tesi, Antici, Pezzotta, Baragli, Giusti, Paci (vice capocannoniere del girone con 20 gol) e Wilson. Per la Pistoiese ...