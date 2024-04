La nota della Rai dopo l’addio di Amadeus | “Con rammarico prendiamo atto della sua scelta”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arriva, a pochi muniti dal video pubblicato dasul suo account Instagram, in cui annuncia il suo addio alla Rai, lastampa dell'azienda. "Condecisione di" si legge, confermando però la stima nei confronti del conduttore.

Ad Affari Tuoi è la serata di Maria Assunta dalla Sardegna. La concorrente nella puntata andata in onda martedì 9 aprile ha cercato fino alla fine di portare a casa il bottino pieno. Il pacco da ... (liberoquotidiano)

Fabio Romito , attualmente consigliere regionale della Puglia (gruppo Lega) è il candidato sindaco di Bari per il centrodestra . Un comunicato della coalizione ne dà conferma ... (noinotizie)

Olga Italia sceglie Life per il lancio di La Fattoria Veg. La campagna è 100% digital - Olga Italia, già nota per il marchio di prodotti a base vegetale Sojasun, punta su Life (che segue Sojasun già da 10 anni) anche per La Fattoria Veg ...engage

Amadeus, la risposta della Rai: «Abbiamo fatto tutte le proposte possibili in termini economici ed editoriali» - "È con rammarico che Rai prende atto della decisione di Amadeus di interrompere il rapporto di collaborazione con il Servizio Pubblico. Ma resta, forte, il senso di riconoscenza e ...ilmessaggero

Milano-Cortina: Tar respinge ricorso su progetto Sliding Centre - "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, presentato da Italia Nostra ...sportmediaset.mediaset