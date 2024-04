La mozzarella in carrozza di Missy Robbins

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 15 aprile 2024)non ha antenati italiani, ma è cresciuta a Washington in un quartiere ad alta densità di nostri connazionali. «Da bambina ho mangiato tonnellate di fettuccine Alfredo ed è il primo piatto che ho imparato a cucinare» racconta a Linkiesta Gastronomika. Cresciuta in una famiglia che amava viaggiare, e di conseguenza pranzare fuori, la giovanesi è appassionata all’idea di lavorare in un ristorante: «Il mio primo impiego in un locale fine dining è stato a Washington. Il ristorante si chiama 1789, ma la svolta che mi ha fatto appassionare definitivamente alla pasta è arrivata con il trasferimento a Chicago da Spiaggia, una pietra miliare della cucina italiana negli Stati Uniti. Considero in fatti Tony Mantuano il mio mentore». Spiaggia era tra i ristoranti della città più amati da Michelle e Barak Obama prima di ...