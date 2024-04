“La moglie di Amadeus…” Choc su Giovanna Civitillo | oltre ogni limite sui social

(Di lunedì 15 aprile 2024) Incredibile quanto successo nelle ultime ore, subito dopo che Amadeus ha confermato di voler dire addio alla Rai. Laè rimasta vittima di qualcosa di veramente orrendo, che ha fatto arrabbiare il pubblico che segue con grande apprezzamento la coppia. Lei sicuramente non si aspettava di dover fare i conti con tanta cattiveria. Tutto è nato anche a causa di alcune voci, uscite fuori su Amadeus prima che annunciasse l’addio alla Rai, ma che successivamente sono state smentite dal diretto interessato. Riguardavano appunto la, poi finita nel tritacarne a causa di indiscrezioni che non hanno trovato riscontri ufficiali nemmeno dai vertici della televisione pubblica. Leggi anche: “Ora parlo io, perché me ne sono andato”. Amadeus, ...

Amadeus dice addio alla Rai: "Ringrazio tutti, mai chiesto favori per i miei familiari' (VIDEO): ... sua moglie, né l'allontanamento di Lucio Presta, suo ex manager che gestisce alcuni programmi per ... Amadeus dice addio alla RAI: la comunicazione ufficiale al dg Giampaolo Rossi Infine, il ...

Amadeus lascia la Rai: 'Non ho chiesto trasmissione per mia moglie': Roma - Amadeus lascia la Rai. Il conduttore ha comunicato al Dg Rossi che lascia l'Azienda. Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Rossi, il conduttore - a quanto apprende l'Adnkronos - ha ufficializzato la ...