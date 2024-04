“La mia ultima puntata” Fiorello | l’annuncio in diretta a Viva Rai 2 | cosa succede ora

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024) “L’…”.choc questa mattina. Con l’addio di Amadeus che sembra praticamente confermato, anche Fiore è l’adocchiato speciale. Solo qualche giorno fa, interrogato sull’argomento ha detto unache oggi a Viale Mazzini sembra quasi una condanna. “Io non rimango in Rai – afferma– non sono in Rai. Non ho mai firmato contratti in vita mia. Il mio contratto inizia alla primadi un programma e finisce all’”. >> “Non è facile quello devo dire…”.choc su Amadeus:ha detto Ha detto poi: “Non sono mai di un’azienda. Io sono libero. Quindi il 10 maggio finisco, l’11 posso andare a lavorare a Teleminkia…”. E proprio ...