La Madonnina torna a brillare

(Di lunedì 15 aprile 2024) E’ta visibile anche di notte la statua delladei Cappuccini, che da 50 anni rappresenta l’iconico simbolo d’ingresso di Pesaro. Infatti ora è illuminata da fari adeguati che ne esaltano l’opera. Questo grazie ad una sinergia che ha visto protagonisti il Lions club Pesaro ’Della Rovere’ e la Teknoimpianti srl di Vallefoglia. Nei giorni scorsi, sono stati così installati sul bordo del cavalcaferrovia Giorgio De Sabbata i riflettori che illumineranno la statua, rendendola, come in passato, quel simbolo di accoglienza e speranza che dava il benvenuto anche nella notte a tutti coloro che transitano sul cavalcaferrovia. Il 9 novembre 2022 la scultura, opera del pistoiese Luigi Galli, era stata gravemente danneggiata nella zona della nuca, perdendo anche l’aureola che non era stato possibile recuperare nel restauro, per motivi di stabilità. ...

