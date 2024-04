La lotta degli apicoltori | Il nostro miele va difeso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 aprile 2024) Erano scesi in piazza a fine marzo per protestare contro l’importazione diextra europeo, e oggi continuano la loro battaglia per promuovere il prodotto locale. "Produciamo un ottimo millefiori, siamo tra le regioni con più apicultura in Italia, e abbiamo una biodiversità ancora integra" commenta Giovanni Zucconi, presidente del consorzio ‘apicultori piceni fermani’. Zucconi, quali sono le attività del consorzio? "Svolgiamo numerose attività con lo scopo di tutelare api e apicultori oltre che promuovere quello locale. Le attività sono possibili grazie ai fondi europei a cui attingiamo annualmente tramite un bando regionale. Organizziamo convegni, corsi di formazione, progetti riguardanti le api e ovviamente forniamo consulenza per gli apicultore. Ma soprattutto promuoviamo ilitaliano e locale, con eventi e lezioni nelle scuole. A livello ...