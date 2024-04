La letteratura di Yasmina Reza cattura il sesso incerto meglio della cronaca

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Né maschi né femmine, piuttosto montagne russe. Potremmo riassumerle così, le questioni di genere, e quindi il rifiuto del binarismo – maschio e femmina – e poi il corpo, che è un luna park. Secondo uno studio del Public Religion Research Institute, il 28 per cento dei giovani statunitensi si sente oggi né maschio né femmina, al massimo queer. E si capisce che identità di genere e terzonon sono più fatti marginali né folclore. Si capisce che sono ben altra cosa se esistono leggi, come il Gender Recognition Act scozzese, che legittimano l’autodeterminazione per chiunque; e se, dopo il diritto, arriva persino la… E sarà che il genderismo è il romanzo picaresco dei nostri tempi, ma il letterato non vi resiste. E dunque arriva persino, già spietata ritrattista dell’genderEuropa ...