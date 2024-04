La Giornata mondiale | «Diamo voce ai bambini Speranza per tutto il mondo»

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il 25 e 26 maggio. Attese a Roma oltre 100mila persone. Una delegazione da Bergamo: ecco come partecipare. Iniziative in Diocesi.

Giornata internazionale delle ragazze nelle Ict: a che punto siamo in Italia - Stereotipi e segregazione orizzontale ostacolano la parità di genere negli studi Stem e nei lavori legati a tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Eppure in Europa le più interessate alle ...ansa

Earth Day: così la protezione dell'ambiente passa anche per l'innovazione - Innovability, sostenibilità e lotta alle diseguaglianze, ad Alta sostebilità: Sassi (Earth day Italia), Milani (Cdp), D’Arcangelo (Fondazione Italia digitale). Conducono Manieri e Viettone. (ANSA) ...ansa

FedEmo, a Roma per lanciare appello in occasione della XX Giornata mondiale dell’Emofilia - Mec: il registro di patologia e i dati sanitari, fondamentali strumenti di conoscenza e programmazione”, promosso in occasione della XX Giornata mondiale dell’Emofilia che si celebra in tutto il mondo ...adnkronos