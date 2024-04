La fobia di De Ketelaere | «Non voglio tornare al Milan | farei solo panchina»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 aprile 2024) Charles De, attaccante delin prestito all’Atalanta, ha rilasciato un’intervista al portale belga Hln.be. Il belga ha chiarito la sua volontà di rimanere all’Atalanta dove con Gasperini si è sbloccato e ha trovato il suo posto in campo. Si trova a Bergamo in prestito per 3 milioni con diritto di riscatto a giugno fissato a 23 milioni di euro. Queste le sue parole: «Rial? Ilè una grandissima squadra, ma in questo momento ho bisogno di giocare. Ho 23 anni e nonfinire di nuovo in. Giochiamo un calcio davvero bello e tutti i calciatori sanno quello che devono fare. Mister Gasperini è severo, ma giusto. All’Atalanta mi trovo molto bene. Se dipendesse da me rimarrei qui, anche perché posso migliorare. L’Atalanta mi sta ...