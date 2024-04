(Di lunedì 15 aprile 2024) Sottoposto a fermo un 24enne incensurato: avrebbe accoltellato unin un locale per ricevimenti ai Ponti Rossi, a Napoli.

L’amarezza è già stata smaltita. Dopo il pari Inter no maturato nella posticipo di domenica sera a San Siro contro il Cagliari, all’ Inter servono tre punti lunedì 22 aprile nel derby contro il Milan ... (ilgiorno)

A Rivoli e Rosta festa per il “pensionamento” di tre Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento - VALSUSA – A Rivoli e Rosta festa per il “pensionamento” di tre Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento.lagendanews

La festa per il Capodanno srilankese finisce nel sangue: grave 31enne, fermato connazionale - Sottoposto a fermo un 24enne incensurato: avrebbe accoltellato un connazionale in un locale per ricevimenti ai Ponti Rossi, a Napoli ...fanpage

Palermo, per il 400° Festino di Santa Rosalia ricco calendario di eventi - PALERMO (ITALPRESS) - Su iniziativa del senatore Raoul Russo, la Sala "Caduti Nassirya" di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica italiana, ospit ...italpress