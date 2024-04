La Farmaceutica territoriale cambia sede

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arezzo, 15 aprile 2024 – Il 22 aprile la UOCdi Arezzo si trasferirà dalla attualedi viale Cittadini 27/33 alla nuovadi via Curtatone 54. La, pertanto, rimarrà chiusa nei giorni di lunedi 22 e martedi 23 aprile, e riaprirà regolarmente al pubblico mercoledi 24 aprile nei nuovi locali di via Curtatone. Nei due giorni di trasloco saranno sospese le seguenti attività : - consegna ricettari medici medicina generale e specialisti - consegna materiale di consumo per pazienti diabetici con microinfusore e/o monitoraggio in continuo della glicemia - consegna pile per apparecchi acustici - autorizzazione e rinnovo fornitura ausili assorbenti (pannoloni e traverse salvaletto) - autorizzazione tessera sanitaria per acquisto alimenti privi di glutine per ...