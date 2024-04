La destra ha individuato il male dei nostri tempi | i giornalisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) di Riccardo Bellardini Dal Mattino di Padova arrivano notizie che aggiungono un nuovo capitolo all’inquietante deriva autoritaria del governo sfascista meloniano. Nessuno scherzo, tutto vero! Anno due del ventennio, o forse trentennio, chissà. Tra campi larghi, stretti, campi fantasma, bisticci, e marachelle varie, non si vede neanche un lembo d’ombra di qualcosa che si possa definire sinistra, solo qualche singulto, a volte, come pioggia intermittente, continuiamo a sperare che qualcosa si smuova, che un’alternativa si palesi, com’era aidi San Silvio. Ma per ora, l’unico campo libero è quello che si apre maestoso davanti a Giorgia e i suoi Fratelli d’Italia: verso l’abisso e oltre! Edoardo Fioretto, collaboratore del Mattino, a Padova, stava facendo il suo lavoro. Documentava un blitz degli attivisti di Ultima Generazione, pronti ad andare in scena a Palazzo ...