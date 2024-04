La corsa alla Premier in teoria non è finita e invece sì | ha vinto il Manchester City Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Questa non è la fine dellaal titolo a tre dellaLeague. Questo non nemmeno è l’inizio della fine dellaal titolo a tre dellaLeague. Solo che, diciamocelo, probabilmente è entrambe le cose. Dopotutto, abbiamo già visto questo film”. E insomma anche Barney Rooney scrive sconsolato del suicidio sportivo di Arsenal e Liverpool, che in un weekend hanno impacchettato il campionato per Guardiola “È difficile immaginare un fine settimana più soddisfacente per il, iniziato sabato con una vittoria per 5-1 sul Luton, gol a volontà, giocatori chiave senza impegni e tre giorni di riposo prima del Real Madrid in casa”. Perché poi domenica “Liverpool e Arsenal hanno perso entrambe in casa, a due ore di distanza, e lo hanno fatto dolorosamente”. “Il ...