La carta piccante delle toghe contro Trump | via al processo Stormy Daniels

(Di lunedì 15 aprile 2024) Si apre nelle prossime ore a New York ila Donaldche vede il tycoon alla sbarra per aver comprato il silenzio di una ex pornostar,, durante la campagna presidenziale del 2016. 130mila dollari pagati affinché la donna tacesse sulla loro relazione. Un un evento storico perché nessun ex inquilino della Casa Bianca ha mai affrontato un procedimento penale ed è soltanto il primo di quattro per, che ha definito " due sacchi di spazzatura" i due testimoni chiavi di questo, l'unico che potrebbe chiudersi prima del voto per le presidenziali del 5 novembre. L'imputato per legge dovrà essere sempre presente alle udienze.