La Carrarese si riscatta e riparte di slancio Tris al Rimini con una ripresa arrembante

(Di lunedì 15 aprile 2024)(3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Grassini (dal 46’ Zanon), Capezzi, Zuelli, Cicconi (85’ Giannetti); Palmieri (56’ Finotto), Panico (85’ Belloni); Capello (85’ Morosini). A disp. Tampucci, Mazzini, Di Matteo, Sansaro, Boli. All. Calabro.(4-3-3): Colombi; Lepri (55’ Sala), Pietrangeli, Gigli, Semeraro (85’ Marchesi); Tofanari (85’ Satalino), Megalaitis, Garetto (55’ Delcarro); Lamesta, Capanni (69’ Ubaldi), Morra. A disp: Colombo, De Lucci, Quacquarelli, Marchesi, Gorelli, Oddi, Satalino. All. Troise. Arbitro: Vogliacco di Bari; assistenti Santarossa di Pordenone e Brunetti di Milano; quarto ufficiale Rossini di Torino. Marcatori: 12’ Zuelli (C), 80’ Capello (C), 83’ aut. Semeraro (C). Note: spettatori 2219 per un incasso di 6664 euro; angoli 5-4; ammoniti ...