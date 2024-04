la battuta d’arresto della sovvenzione di 400 milioni di dollari che ha plasmato la carriera dello scienziato capo dello Smithsonian

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il percorso di Ellen Stofan al verticeNel 2021, Ellen Stofan è stata nominata sottosegretario alla scienza e alla ricerca presso loInstitution di Washington DC, supervisionando i suoi centri scientifici e musei. La suainclude la direzione del National Air and Space Museum e ricerche planetarie. Unaspaziale di successo Con oltre 25 anni di esperienza, Ellen ha lavorato alla NASA e a missioni su Marte, Venere e Saturno. Coinvolta in progetti cruciali come il piano per portare l’uomo su Marte, ha dimostrato competenza e leadership nel settore spaziale. Una giornata variabile e sfidante L'articolo proviene da News Nosh.

Secondo i dati del ministero dei Trasporti a marzo sono state immatricolate 162.083 vetture nuove, il 3,7% in meno dello stesso mese del 2023. Da inizio anno sono state vendute in tutto 451.261 ... (laprimapagina)

Il match del sabato sera della 32ª giornata di Serie A non regala emozioni. La sfida tra Bologna e Monza è terminata 0-0 e frena i rossoblu nella corsa alla Champions League. La squadra di Thiago ... (calcioweb.eu)

Mercato auto: battuta d'arresto a marzo (-3,7%) - Nel mese di marzo battuta d’arresto per il mercato dell’auto in Italia che, complici due giorni lavorativi in meno, registra -3,7% con 162.083 nuove auto immatricolate rispetto alle 168.324 di marzo ...ansa

Campioni di Marte sulla Terra: atteso importante annuncio della NASA - Il destino dei campioni di Marte raccolti dal rover Perseverance per essere riportati sulla Terra è appeso a un filo ...fanpage

Altra sconfitta per il Canegrate - CANEGRATE – Altra battuta d’arresto per il Canegrate che cede di misura in casa. L ’Esperia Lomazzo ottiene una vittoria con il risultato di 0 a 1. A decidere la gara è la rete di Cassina che regala ...sportlegnano