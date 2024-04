Kindle Scribe 64 GB scontato del 21% su Amazon

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 15 aprile 2024)nella versione con capacità da 64 GB è in offerta sucon uno sconto del 21% che abbassa il prezzo ufficiale di 95€, un’occasione da non farsi sfuggire se ami leggere e anche prendere nota grazie alla penna premium in dotazione. Ricorda che le offertevanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Zenbook Pro 15di 450€(64 GB) con sconto del 21% Acquista su(64 GB) Il primoe taccuino digitale, tutto in uno, con schermo ...