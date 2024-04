(Di lunedì 15 aprile 2024) La star del dittico di Quentin Tarantino protagonista di un simpatico botta e risposta sui social con il rapper. Nella faida in corso tra, Kendrick Lamar e J. Cole all'improvviso s'inserisce un nome a sorpresa: Uma. Dopo esser stato provocato da Lamar nella canzone Like That,avrebbe risposto lanciando una traccia musicale condividendo una foto della Sposa interpretata dall'attrice indi Quentin Tarantino. Nella foto,è circondata da alcuni aggressori. Un'immagine che ha richiamato immediatamente l'attenzione di. Domenica, la star ha condiviso una foto dell'iconica tuta giallonera originale del film, taggandoe scrivendo nella didascalia:"Ti serve questa?". Una risposta che ...

Presentato in prima mondiale a Toronto, questo film diretto da Moritz Mohr mescola videogame, fumetto, e cinema d'arti marziali per offrire allo spettatore qualcosa di unico e bizzarro. Ecco il ... (comingsoon)

Kill Bill, Uma Thurman offre il costume di Beatrix Kiddo a Drake - Dopo esser stato provocato da Lamar nella canzone Like That, Drake avrebbe risposto lanciando una traccia musicale condividendo una foto della Sposa interpretata dall'attrice in Kill Bill di Quentin ...movieplayer

Children of the Sun è ora disponibile su PC - Sviluppato da René Rother e pubblicato da Devolver Digital, Children of the Sun è ora disponibile su PC (Steam), al prezzo di 14,99 euro. Recensito dal nostro Ema, l’opera è un’ispirazione alla filmog ...msn

Uma Thurman ha offerto a Drake l'iconica tuta di Kill Bill: ecco perché - L'immagine mostra Beatrix Kiddo di Kill Bill di Quentin Tarantino circondata da un nugolo di aggressori. Uma Thurman non si è fatta pregare e ha risposto condividendo una foto della propria iconica ...cinema.everyeye