Kiev | in 24 ore Zaporizhzhia colpita dai russi 400 volte

Roma, 13 aprile 2024 – Prima il caso Bari. Poi le altre inchieste in Puglia. È esplosa una nuova questione morale? Non solo nel Pd, evidentemente... "La patente di moralità non ce l’ha nessuno – ... (quotidiano)

La Russia ha sganciato decine e decine di missili e droni per attaccare le infrastrutture in Ucraina, in cinque regioni: a Kiev le sirene dei raid aerei hanno suonato per 5 ore di fila mentre i ... (news.robadadonne)