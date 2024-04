Khady | Samuel | Peppe e Luce | l’eliminato de L’Isola | che dicono i sondaggi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo due ritiri per motivi medici (Francesca Bergesio e Tonia Romano), stasera adei Famosi ci sarà il primo eliminato ufficiale. Giovedì sera al televoto sono finitiDi Napoli,Peron,Gueye eCaponegro. Quest’anno i naufraghi meno votati lasceranno definitivamentedei Famosi, non ci saranno seconde opportunità, a rivelarlo è stata Vladimir Luxuria: “C’è una novità molto importante. In questa edizione non ci sono altre isole o seconde chance per i nostri naufraghi. Avete tutto il potere di decidere chi deve tornare a casa e la vostra decisione sarà definitiva, chi arriverà ultimo se ne andrà e ci raggiungerà in studio“. Quindi chi lascerà l’Honduras stasera? Stando a quello cheon line il ...