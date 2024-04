Kate Middleton ultime notizie | la Principessa infrange la regola della Regina Elisabetta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 aprile 2024)è alle prese con la battaglia più difficilesua vita, quella con il cancro. Ladel Galles sta facendo i conti con una chemioterapia preventiva ma può contare sugli affetti più cari. In primis sul marito William che, nonostante i suoi doveri da futuro Re, non trascura la moglie. Tanto che la coppia ha preso una decisione importante: quella di non incontrare il Principe Harry, che a breve tornerà di nuovo a Londra. Il Principe Harry torna a Londra ma William enon vogliono incontrarlo Stando a quanto spifferato ad OK! da una fonte vicina alla royal family il Principe William enon hanno alcuna intenzione di incontrare il Principe Harry, che a maggio tornerà nel Regno Unito in occasione del decimo anniversario degli ...