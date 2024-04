Juventus | infortunio per Kean | quanto sta fuori e quante partite salta

Tegola per Igor Tudor. Nel corso dei primi minuti di Juventus-Lazio , valevole per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2023/2024, Mattia Zaccagni ha subito un intervento in scivolata da parte ... (sportface)

Zaniolo e la voglia di Napoli: lo scenario tra Aston Villa e Galatasaray - `Napoli è una piazza bellissima, la verità è che sarebbe una soluzione molto gradita a Nicolò`. Non ha usato mezze misure l`entourage di Nicolò Zaniolo nei.calciomercato

Grave infortunio e lungo stop: l’affare con la Juve salta così - Grave infortunio e, ormai, un lungo stop. Ecco perché potrebbe saltare l'operazione con i bianconeri: i dettagli.juvelive

Juventus, le novità dall'allenamento: Szczesny a riposo, buone notizie per Milik - Dopo il pareggio nel derby, la Juventus prosegue la preparazione in vista della trasferta di Cagliari. Sarà una settimana "corta" per i bianconeri che giocheranno venerdì alle 20:45. Arrivano buone no ...ilbianconero