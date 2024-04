Juventus | distorsione ginocchio per Kean | in dubbio per Cagliari

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il calciatore dellaMoiseha svolto gli esami di accertamento dopo aver lamentato in allenamento un fastidio alsinistro. Per l’attaccante bianconero si tratta di una lieve, e dovrà stare a riposo qualche giorno con lavoro differenziato. L’attaccante classe 2000 è dunque a rischio per la prossima sfida della squadra di Allegri, in programma venerdì a. SportFace.

