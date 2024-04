Jim Ross | “L’abbandono del termine ‘Sport Entertainment’ in WWE serve a distanziarsi da Vince McMahon”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 aprile 2024) Uno dei passi fondamentali della WWE verso quella che da Wrestlemania 40 viene pubblicizzata come nuova era, è quello di abbandonare la dicitura “sport entertainment” in favore di “pro-wrestling”,che la compagnia di Stamford aveva fatto cadere in disuso da anni per scopi di branding. Tuttavia, secondo Jim, il motivo dietro sembra essere legato all’ex proprietario della federazione,. Ecco le sue parole durante l’ultimo episodio del podcast Grilling JR. “Pro wrestling non è mai stato unnegativo” Sul passaggio da sport entertainment a pro-wrestling: “Logico da morire. Non ho mai pensato a ‘pro-wrestling’ come unnegativo, l’ho sempre sostenuto. E’ quello che facciamo, è quello che è, quindi ben venga no? “...