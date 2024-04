ITF Chiasso 2024 | Waltert sogna il titolo dopo Swiatek e la nazionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) La 12ª edizione dell’Axion Open è iniziata con gli incontri delle qualificazioni. Il torneo interfemminile con montepremi da $60.000, ormai un riferimento nella stagione del tennis elvetico, ha accolto numerose giocatrici che cercano punti importanti per un posto nel tabellone e nelle qualificazioni del Roland Garros. Le premesse per assistere a belle giornate di tennis sui campi in terra rossa del Tennis Clubci sono tutte e le ragazze di casa sono ben determinate. Tra main draw e tabellone cadetto sono ben sedici le presenze rossocrociate, guidate dalla giocatrice dellaSimona. Non mancano atlete ticinesi come Susan Bandecchi, che esordirà nel tabellone principale, e Katerina Tsygourova, che si è aggiudicata per 6-0 6-1 il derby con Virginia Zamberlani. Le speranze italiane invece ...