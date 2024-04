Israele sta valutando una risposta dopo l’attacco dell’Iran

(Di lunedì 15 aprile 2024) A due giorni dalcon cui l’Iran nella serata di sabato 13 aprile ha lanciato più di trecento tra droni e missili contro obiettivi governativi e militari israeliani, non è ancora chiaro cosa farà. Se e come risponderà. Il 14 aprile la riunione del gabinetto di guerra si è conclusa senza una decisione. Un altro incontro è previsto nei prossimi giorni. Il ministro del gabinetto di guerra Benny Gantz ha già detto che il Paese è deciso a rispondere «nei modi e nei tempi che riterremo opportuni». Ma dal vertice del G7 il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha espresso pieno sostegno a Tel Aviv, promettendo che Washington interverrà in difesa come accaduto, ma evitando di scatenare un conflitto in tutto il Medio Oriente. E nel caso di attacco, ha specificato,sarà da sola e le forze americane non ...

