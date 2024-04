(Di lunedì 15 aprile 2024) Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato la riaperturanella maggior parte del Paese delle, che erano state chiuse sabato per motivi di sicurezza legati alle minacce provenienti dall'Iran. Dopo aver valutato la situazione "si è deciso di riprendere da lunedì le attività educative in tutto il Paese" fatte salve però "restrizioni" nella zona dicon ile nelle località vicine alla Striscia di, ha indicato su X il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari.

Il Fronte del Comando interno israeliano dopo "una valutazione della situazione" legata all'Iran ha deciso che dalle 23 di stasera (le 22 in Italia) saranno "proibite le attività educative" ovvero le ... (quotidiano)

Israele: scuole oggi riaprono, tranne a confine Libano e Gaza - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato la riapertura oggi nella maggior parte del Paese delle scuole, che erano state chiuse sabato per motivi di sicurezza legati alle minacce provenient ...ansa

Attacco Iran, news. Idf: "Al momento non estenderemo operazioni militari" - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno comunicato ai residenti di Israele che non devono più "restare vicino ai rifugi", indicando che l'attacco dell'Iran è per ora finito. Lo riportano i media ...tg24.sky

“Siamo tutte palestinesi, siamo tutti palestinesi”, anche Sassari scende in piazza contro la guerra. “A Gaza è in corso un genocidio” - Sassari. Si è svolta sabato pomeriggio a Sassari una manifestazione per sostenere il popolo e la resistenza palestinese, promossa dai Giovani Palestinesi – Sassari e dall’Assemblea degli Studentesca p ...sassarinotizie