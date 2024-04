(Di lunedì 15 aprile 2024) Sospesa l’operazione a Rafah. L’Iran mette in stato di massima allerta le difese aeree. Netanyahu ha chiesto ai generali di «individuare obiettivi significativi in Iran», ma dice al Likud: «Agiremo con saggezza»

LA GUERRA SI ALLARGA – Il conflitto in Medio Oriente divampa e coinvolge la Repubblica islamica. Tre ondate di velivoli senza pilota dirette verso lo Stato ebraico, una quarta partita dallo Yemen. ... (ilfattoquotidiano)

Il 4 aprile 2024 è stata pubblicata su Facebook un’immagine che mostra alcuni veicoli militari trasportare dei missili. L’autore del post sostiene che lo scatto immortalerebbe il momento in cui ... (facta.news)

La risposta di Israele potrebbe essere imminente. Netanyahu e le Idf studiano potenziali obiettivi per inviare un messaggio: "ma senza causare vittime" (ilgiornale)

Cosa succede se Israele risponde all'Iran: attacco diretto o colpo alle Guardie rivoluzionarie - Una risposta ci sarà, presto. Dopo serrate riunioni del Gabinetto di Guerra Israele ha valutato come reagire all’offensiva dell’Iran nel suo territorio, con ...ilmessaggero

Israele prepara l’attacco: «Rappresaglia inevitabile» - Sospesa l’operazione a Rafah. L’Iran mette in stato di massima allerta le difese aeree. Netanyahu ha chiesto ai generali di «individuare obiettivi significativi in Iran», ma dice al Likud: «Agiremo co ...corriere

Teheran disinvolta cambia strategia, il popolo la teme - Iran (Internazionale) «Il regime sembra incurante della perdita politica: distoglie dai crimini israeliani nella Striscia». Intanto il G7 ne approfitta e annuncia nuove misure contro la Repubblica isl ...ilmanifesto