Israele | nella notte attacco da Teheran con 170 droni e 150 missili Iran | «Se Israele risponderà reagiremo più duramente»

(Di lunedì 15 aprile 2024), dopo il lancio didall’, può ancora colpire le ambasciate israeliane nel mondo. Italia inclusa. «Ci sono minacce contro le ambasciate israeliane nel mondo, anche in Italia. E abbiamo indizi sul coinvolgimento dell’». Parola dell’ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, in un’intervista a Skytg24, aggiungendo che«condivide le informazioni» con le varie polizie locali. «Siamo preoccupati per i diplomatici e per i cittadini israeliani. E siamo grati alla polizia italiana che fa tutto il possibile per garantire la sicurezza degli israeliani», ha dichiarato. Nei giorni scorsi l’ambasciata israeliana a Roma era stata chiusa per motivi di sicurezza. «è stato attaccato da centinaia di ...