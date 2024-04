Israele ha vinto grazie alle sue difese | ma attenzione alle munizioni Parla Camporini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 15 aprile 2024) Oltre trecento ordigni, tra missili (da crociera e balistici) e droni, sono stati lanciati contro, dei quali però il 99% è stato intercettato e distrutto, alcuni prima ancora di entrare nello spazio aereo israeliano. Sebbene fallita, l’offensiva di Teheran registra l’escalation della tensione nella regione, ma non bisogna fare l’errore di pensare che si sia trattato solo di un atto simbolico. Airpress ne hato con il generale Vincenzo, già capo di Stato maggiore della Difesa. L’attacco iraniano è stato definito come un atto principalmente dimostrativo, portato avanti senza reale convinzione. Quanto è vera questa lettura, e quanto invece si è trattato di un’offensiva vera e propria, per quanto fallita? Non si può in alcun modo sostenere la tesi che si sia trattato di un attacco puramente dimostrativo. Siamo in ...