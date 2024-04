Israele all' Onu | sanzioni contro l' Iran

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 aprile 2024) 00.05 "Il regimeiano non è diverso dal Terzo Reich e l'ayatollah Khamanei non è diverso da Hitler".Lo ha detto l'ambasciatore israeliano all'Onu Erdan al Consiglio di Sicurezza chiedendo "tutte lepossibili"l'. "L'non ha intenzione di impegnarsi in un conflitto con gli Stati Uniti nella regione. Tuttavia, se gli Usa avviassero operazioni militari, l'utilizzerà il suo diritto a rispondere in modo proporzionato". Lo ha detto l'ambasciatoreiano all'Onu Saed Iravani al Consiglio di Sicurezza.