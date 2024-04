Isola dei Famosi | prime liti per il fuoco | Maitè contro Benigno

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 15 aprile 2024) All’deigià i primi battibecchi tra il neo arrivato Francesco: tutta colpa delQuesta sera andrà in onda una nuova puntata de L’dei, la terza, intanto i concorrenti in Honduras si procurano ilnon esenti daigi. C’è chi lavora per accenderlo e chi critica. Dopo il primo tentativo andato in bianco infattiYanes ehanno iniziato a battibeccarsi. La prima ha criticato Stoppa per aver bruciacchiato con il suo soffio le mani dei concorrenti einvece è intervento a favore del compagno affermando che da solo non poteva farcela a soffiare. Leggi anche–>dei, il ...